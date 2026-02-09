Επεισόδια στο ΑΠΘ: Λήγει σήμερα η προθεσμία από το Υπουργείο Παιδείας – Ζητάει εξηγήσεις από τις Πρυτανικές Αρχές

Λήγει σήμερα η διορία των 48ωρών που έδωσε το υπουργείο Παιδείας στις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου στην Πολυτεχνική Σχολή, με πάνω από 300 προσαγωγές και τραυματισμό ενός αστυνομικού, έπειτα από πάρτι που πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια.

Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε “τελεσίγραφο” 48 ωρών στη διοίκηση του πανεπιστημίου για να δώσει εξηγήσεις, ενώ ζητήθηκαν απαντήσεις για το αν η εκδήλωση ήταν γνωστή στα αρμόδια όργανα, αν είχε ζητηθεί άδεια, ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης και ποια είναι η ακριβής έκταση των συμβάντων, καθώς και αν σημειώθηκαν παράνομες πράξεις ή φθορές εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων. Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Από την πλευρά τους, οι Πρυτανικές Αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι το πάρτι έγινε χωρίς άδεια, κάνοντας λόγο για «θλιβερή μειοψηφία» που μετέτρεψε την Πολυτεχνική σε χώρο εγκληματικών συμπεριφορών και επαναφέροντας το ζήτημα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Από την πλευρά τους, συνδικαλιστικοί φορείς της αστυνομίας άσκησαν σκληρή κριτική για την κατάσταση ασφάλειας στο πανεπιστήμιο, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης να κάνει λόγο για «ξέφραγο αμπέλι» και να ζητά αυστηρότερα μέσα αντιμετώπισης, ενώ και η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας καταδίκασε τα γεγονότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι από τα επεισόδια, ένας αστυνομικός νοσηλεύεται τραυματισμένος από μολότοφ που δέχτηκε, έχοντας εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.