Επεισόδια στα Χανιά: “Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί – Κρατούσαν στυλιάρια, είχαν κάνει κατάληψη” (φωτογραφίες)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο των Χανίων, μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας.

Ένα ταξιδιώτης που ήταν αυτόπτης στα επεισόδια, μίλησε στο DEBATER, λέγοντας χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αφού έφτασα με τα πόδια στο αεροδρόμιο περπατώντας πάνω από χιλιόμετρο μέσα στη βροχή, όταν έφτασα ήταν γεμάτο κοπέλια με κάτι στυλιάρια στα χέρια 2 μέτρα και αστυνομία. Στην ουσία είχαν κάνει κατάληψη του αεροδρομίου. Έφτασα κατά τις 4. Αυτοί άρχισαν να φεύγουν σταδιακά. Μετά τις 6:00 το απόγευμα γινόταν check in. Στη φωτογραφία που βλέπετε υπάρχουν ταυτόχρονα6 αεροσκάφη, σε τέτοια ημερομηνία δεν ξανάγινε.

Απίστευτη ταλαιπωρία του κόσμου, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι. Φωτό με “οπλισμένους” Κρητικούς δεν έβγαλα, διότι θα μπορούσαν να μου φέρουν καμία στο κεφάλι. Σκέτοι αγροίκοι!», καταγγέλλει.