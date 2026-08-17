Άγιος Νικόλαος: Εγκαινιάζεται η αναβαθμισμένη Μαρίνα παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη

Τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, στις 19:30, παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Πρόκειται για παρέμβαση στον Τουριστικό Λιμένα Αγίου Νικολάου, η οποία εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

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Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών της Μαρίνας, η βελτίωση της λειτουργικότητάς της και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του Αγίου Νικολάου ως σύγχρονου τουριστικού προορισμού.

Παρουσία Κεφαλογιάννη τα εγκαίνια

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 19:30, με την υποδοχή των προσκεκλημένων και ξενάγηση στους χώρους της Μαρίνας.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις και οι νέες υποδομές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ, Γιώργο Αστρουλάκη, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Μαρίνα.

Έμφαση στον θαλάσσιο τουρισμό

Η αναβάθμιση της Μαρίνας αφορά έναν κομβικό χώρο για τον Άγιο Νικόλαο και αποσκοπεί στην ενίσχυση των προοπτικών της περιοχής στον θαλάσσιο τουρισμό.

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες και στους εκπροσώπους τοπικών φορέων να παρευρεθούν στα εγκαίνια και να γνωρίσουν τις νέες υποδομές.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΑΝ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.