Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Οκτωβρίου

Χρόνια πολλά!

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Οκτωβρίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Οκτωβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Απελλής, Απέλλης, Αμπλίος, Αμπλία, Νάρκισος, Νάρκισσος, Αριστόβουλος, Αριστοβούλη, Στρατονίκη, Στρατή και Νίκη.

Χρόνια σας πολλά!

