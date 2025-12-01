Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Δεκεμβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Θεόκλητος, Θεοκλήτη,

Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα, Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Αρετή, Αρετούσα και Φαιναρέτη.

Χρόνια σας πολλά!