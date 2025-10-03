ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα συμπληρώματος διατροφής – Περιέχει λιγότερη ποσότητα βιταμινών από την αναγραφόμενη

Παρτίδες από συμπλήρωμα διατροφής ανακαλείται από τον ΕΟΦ λόγο μικρότερης ποσότητας βιταμίνης από αυτή που αναγράφεται στην συσκευασία

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, πρόκειται για την παρτίδα Α243390 από το συμπλήρωμα διατροφής της εταιρείας AYOLABS S.L. Ισπανίας με εμπορική ονομασία IO GENIX LUXURY VITALUXE.

Ο Οργανισμός συμπληρώνει ότι το σκεύασμα διακινήθηκε από την εταιρεία AYOLABS S.L. Ισπανίας στην επιχείρηση ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

“Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», επισημαίνει. «Η εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην Ελλάδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της, προκειμένου να το αποσύρει από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Επιπλέον, κατά την ενημέρωση του Οργανισμού η εταιρεία υποχρεούται να του αποστείλει τα παραστατικά αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και πελατολόγιο και παραστατικά διακίνησης σε αγορές άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ,” τονίζει.