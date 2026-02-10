ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ο λόγος της απόφασης

Σε προληπτικές ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος προχώρησε ξανά ο ΕΟΦ στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων για πιθανή παρουσία της τοξίνης cereulide.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες από τα βρεφικά γάλατα:

-ALMIRON 1

-ALMIRON 2

-ALMIRON PROFUTURA 1

-ALMIRON PROFUTURA 2

-MILUPA 1

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζεται με την τοξίνη cereulide.

Όπως επισημαίνεται από τον ΕΟΦ, η ανάκληση έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των βρεφών. Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τις χρησιμοποιήσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που συνοδεύουν τη σχετική ανακοίνωση.

Η ανάκληση χαρακτηρίζεται καθαρά προληπτική, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των πιο ευάλωτων καταναλωτών. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων βρεφικής διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά.