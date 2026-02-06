Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Δείτε για ποιες πρόκειται

Στην ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος των εταιρειών Nestlé και Bioaxess προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η ανάκληση αποφασίστηκε μετά από ενημέρωση της εταιρείας Nestlé, λόγω πρόσφατης αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της τοξίνης cereulide και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:

-NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53410346AD ημερομηνία λήξης 31/12/2027

-S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53280346AB ημερομηνία λήξης 30/11/2027

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΦ, οι παρτίδες που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα είχαν αρχικά ελεγχθεί και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην αγορά, βάσει των τότε ισχυουσών προδιαγραφών.

Ωστόσο, οι νεότερες επιστημονικές εξελίξεις και τα επικαιροποιημένα όρια που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων οδήγησαν στην επανεκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Η απόφαση ανάκλησης από τον ΕΟΦ εκδίδεται προληπτικά, με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας, και εκτείνεται έως και το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Επίσης, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή των προϊόντων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα σχετικά παραστατικά θα τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και θα τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.