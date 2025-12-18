ΕΟΔΥ: Κάνε δωρεάν τεστ για τη Σεξουαλική Υγεία ανώνυμα, εμπιστευτικά, γρήγορα

Δωρεάν και ανώνυμα, κατόπιν ραντεβού, παρέχονται στα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία γρήγορα τεστ για HIV, ηπατίτιδες, σύφιλη, χλαμύδια και γονόρροια. Υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης εμβολίων έναντι των ιών ηπατίτιδας Α & Β και του ιού HPV, καθώς και συνταγογράφησης προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (PrEP). Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνεται παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας και διασύνδεση με την ιατρική φροντίδα. Τέλος, παρέχεται συμβουλευτική και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά το τεστ.

Κλείσε ραντεβού:

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Πολυκλινική Αθηνών

Πειραιώς 3, Ομόνοια, 210 8813615, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Νοσ. «Α. Συγγρός»

Ίωνος Δραγούμη 5, Αθήνα, 210 7239945, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Κέντρο Υγείας Πειραιά

Καραολή & Δημητρίου 39, 210 4115672, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – (ΝΑΔΝΘ) Θεσσαλονίκη

Δελφών 124,2313 308878, 2310 243363, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου)

Πολυμέρη 134, 2421 352136, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) Αλεξανδρούπολης

Ανδρονίκου 36, 25510 25748, [email protected]