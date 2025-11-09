Εντυπωσιακό Αirshow από τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας: Rafale, F-35 & «Ζευς» στο Φλοίσβο (Εικόνες & Βίντεο)

Εντυπωσιακό θέαμα πρόσφερε η αεροπορική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (09.11) λίγο μετά τις 12:00, στην παραλία του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Οι θεαματικές διελεύσεις των αεροσκαφών καθήλωσαν το κοινό, με μικρούς και μεγάλους να παρακολουθούν με ενθουσιασμό τους χειρισμούς των πιλότων και τα εντυπωσιακά αεροπορικά σχήματα πάνω από τον αττικό ουρανό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην επίδειξη συμμετείχαν αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF), τα ελληνικά Rafale της 332 Μοίρας (114 ΠΜ), η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», η ομάδα T-6A «Δαίδαλος», καθώς και το ιστορικό Supermarine Spitfire MJ755, το οποίο πέταξε σε σχηματισμό με το T-6 Harvard, προσφέροντας μια μοναδική σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με θερμά χειροκροτήματα από το πλήθος, που τίμησε με την παρουσία του τους ανθρώπους της Πολεμικής Αεροπορίας και το έργο τους.