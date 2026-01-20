Ταυτοποιήθηκε ο 24χρονος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαζε κόκκινα στην Αθήνα – Ανέβαζε τα “κατορθώματα” του στα social media

Μετά από πολυήμερες έρευνες, η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει 24χρονο οδηγό που… έκανε κουρελόχαρτο τον ΚΟΚ προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο της αστυνομίας σε δρόμο της Αθήνας.

Ο συγκεκριμένος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας και να μη συμμορφώνεται σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και ο 24χρονος συνεπιβάτης της μηχανής μεγάλου κυβισμού που προέτρεπε τον έτερο νεαρό να αναπτύξει ταχύτητα.

Σε βάρος των δύο 24χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2025, ο 24χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη τον άλλον 24χρονο, στο κέντρο της Αθήνας, και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα ώστε να αποφύγει τον έλεγχο της Τροχαίας που του έκανε σήμα για να σταματήσει.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε ιστοσελίδες αγγελιών. Οι κατηγορούμενοι ήθελαν έτσι να εξαφανίσουν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Τέλος από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 24χρονος δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης ενώ διατηρούσε προφίλ σε social media όπου αναρτούσε συστηματικά βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο, στα οποία εμφανιζόταν να οδηγεί επικίνδυνα και κατά παράβαση του ΚΟΚ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.