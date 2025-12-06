Επεισόδια στην πορεία για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας (Βίντεο)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου 6/12 στην πορεία για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ένα μέρος της πορείας των διαδηλωτών κόπηκε και προσπάθησε από την Εμμανουήλ Μπενάκη να βρεθεί στο μνημείο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί εμποδίστηκε από τις δυνάμεις των ΜΑΤ που ήταν στο σημείο και έριξαν μολότοφ, με τις Αρχές να απαντούν με κρότου λάμψης και χημικά και τους διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα. Αστυνομοκρατείται το κέντρο της Αθήνας.

Σε εξέλιξη η πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο που από την πλατεία Συντάγματος θα κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, στο σημείο της δολοφονίας του από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. pic.twitter.com/agnOdWc6oD— Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) December 6, 2025

Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Λόγω της πορείας παραμένει κλειστή η οδός Πανεπιστήμιου ενώ αρκετοί διαδηλωτές βρίσκονται στην περιοχή της Ομόνοιας.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και πέρασαν από το Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι λόγω της πορείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ είχαν κλείσει προσωρινά και δυο σταθμοί του Μετρό σε Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα που άνοιξαν στη συνέχεια.