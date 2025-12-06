Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία στο κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου 6/12 η πορεία στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, λόγω της πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του είναι σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.