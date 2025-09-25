Ένωση Ξενοδόχων: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Οριακά θετικός ήταν ο φετινός Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού, «οι επιδόσεις του 8μήνου σε ότι αφορά σε μέση πληρότητα, σε μέση τιμή δωματίου ADR), όπως και σε έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) δεν εντυπωσιάζουν.

Αυξήσεις της τάξης του 0,5%, του 1,8% και του 2,3% αντίστοιχα στην απόδοση του 8μηνου εκτιμώνται μάλλον ως «στασιμότητα» και μας καλούν να στραφούμε εγκαίρως προς επιλογές και δράσεις που θα αναθερμάνουν την ζήτηση του 2026 λαμβάνοντας υπόψη την νέα δυναμικότητα σε κλίνες της Αθήνας τόσο σε αριθμούς, όσο και σε προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών».

Πιο συγκεκριμένα, ο Αύγουστος 2025 κατέγραψε 79,3% μέση πληρότητα, έναντι 77,9% του περυσινού Αυγούστου, εμφανίζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 1,7% – σε συνέχεια δύο μηνών αιχμής με αρνητικό πρόσημο. Αξίζει να σημειωθεί πως η αντίστοιχη μεταβολή της μέσης πληρότητας του Αυγούστου 2025 έναντι του Αυγούστου 2023 φτάνει το -1,1%. Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 187,30 ευρώ, έναντι 181,82 ευρώ του περυσινού Αυγούστου δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 3%, το δε RevPar Αυγούστου 2025 διαμορφώθηκε στα 148,47 ευρώ, έναντι 141,71 ευρώ του περυσινού Αυγούστου, δηλαδή αυξήθηκε κατά 4,8%.

Σε επίπεδο οκταμήνου, η κίνηση και απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων κλείνει στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το οκτάμηνο 2025 (76,2%) σημείωσε οριακή αύξηση της τάξης του 0,5%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 177,64 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,8% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) έφτασε στα 135,35 ευρώ (αύξηση κατά 2,3% έναντι του περσινού οκταμήνου). Αξίζει να σημειώσουμε πως στα ξενοδοχεία 3 αστέρων αλλά και 4 αστέρων οι δείκτες πληρότητας εμφανίζουν όλο σχεδόν τον χρόνο αρνητικό πρόσημο.

Συγκριτικά με τις πόλεις – ανταγωνιστές της Αθήνας, σε επίπεδο οκταμήνου οι επιδόσεις της Αθήνας σε πληρότητα, ήταν καλύτερες από αυτές της Κωνσταντινούπολης, της Μαδρίτης και της Ρώμης φανερώνουν την ανεκμετάλλευτη καλή δυναμική και δημοφιλία της Αθήνας, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί προσιτές τιμές έναντι των ανταγωνιστών της. Σε ό,τι αφορά στην μέση τιμή δωματίου (ADR), παρατηρούμε αύξηση κατά 1,8% για την Αθήνα, κατά 2,2% για την Ρώμη, κατά 5,5% για την Μαδρίτη και κατά 1,7% για τη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε μείωση κατά (-)2,4%.

Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) κατά το οκτάμηνο, παρατηρήθηκε αύξηση για την Αθήνα κατά 2,3%, ενώ για την Μαδρίτη αύξηση κατά 6%, για την Βαρκελώνη αύξηση κατά 0,9%, για την Ρώμη αύξηση κατά 1,8% ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση κατά -4,2% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Στην ανακοίνωση της ΕΞΑΑ τονίζεται: «Έχουμε ήδη αναφερθεί σε τάσεις ‘επικίνδυνης στασιμότητας’ στις επιδόσεις της Αθήνας – γεγονός που δεν σχετίζεται με την ποσότητα ή την ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών, οι οποίες είναι γνωστές και μετρήσιμες. Η πορεία της πληρότητας ειδικά στα ξενοδοχεία 3* και 4*, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της φιλοξενίας σε προσιτές τιμές, υπενθυμίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα καθεστώς με άνισους όρους λειτουργίας.

Η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να κινείται χωρίς σταθερούς κανόνες, επηρεάζοντας αρνητικά όχι μόνο τις ξενοδοχειακές επιδόσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα της πόλης. Η επικείμενη υποχρεωτική συμμόρφωση σε βασικά θέματα υγιεινής, ασφάλειας και τήρησης κανόνων είναι μεν ένα πρώτο βήμα, ωστόσο απαιτούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός και προστασία του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, είναι κρίσιμο να δοθεί έμφαση στις αναγκαίες υποδομές της πόλης – από τις μεταφορές και τη διαχείριση χώρων υψηλής επισκεψιμότητας έως τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη. Το 2026 πλησιάζει και η διεθνής συγκυρία παραμένει αβέβαιη. Η ενίσχυση των υποδομών, σε συνδυασμό με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύματα, αποτελεί τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας».