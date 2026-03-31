Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος: Τι δείχνει η ανάλυση στοιχείων της Τροχαίας Αττικής για τα τροχαία

Περισσότερα από τα μισά τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν στην Αττική, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η μελέτη επεξεργάζεται δεδομένα για τα έτη 2024 και 2025 και αποτυπώνει βασικές τάσεις των τροχαίων ατυχημάτων στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της χώρας, αναδεικνύοντας κρίσιμους δείκτες οδικής ασφάλειας και χαρακτηριστικά των ατυχημάτων.

Η μελέτη επισημαίνει ότι, αν και τα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική μειώνονται την περίοδο 2024-2025, εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερα βαρύ αντίκτυπο στις απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν ότι:

Πάνω από το 53% των τροχαίων ατυχημάτων της χώρας καταγράφονται στην Αττική.

Σχεδόν το 49% του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα βρίσκεται στην Αττική, γεγονός που συνδέεται με τη μεγάλη συγκέντρωση τροχαίων περιστατικών στην περιοχή.

9 στα 10 τροχαία ατυχήματα σημειώνονται σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή μέσα στον αστικό ιστό.

Σχεδόν 8 στα 10 θανατηφόρα ατυχήματα καταγράφονται σε αστικό περιβάλλον.

Τα επιβατικά οχήματα εμπλέκονται σε περίπου 55% των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ τα δίκυκλα εμφανίζουν δυσανάλογα υψηλή συμμετοχή στα θανατηφόρα περιστατικά (31% – 35% ετησίως), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ευαλωτότητα των οδηγών τους.

Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποστολή της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς πρόληψη και ασφάλιση αποτελούν συμπληρωματικές λειτουργίες: η πρώτη μειώνει τον κίνδυνο και η δεύτερη περιορίζει της συνέπειές του.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΕΕ αναπτύσσει δράσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας που κινούνται στο τρίπτυχο ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προσφορά, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.