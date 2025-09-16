Ελούντα: Εργαζόμενος κατάρρευσε και πέθανε… πάνω στην αλλαγή βάρδιας
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αλλά ήταν ήδη αργά
Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ελούντας μετά τον θάνατο εργαζομένου security εν ώρα υπηρεσίας και ενώ ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει την βάρδια του.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, o άτυχος άνδρας εντοπίστηκε υπάλληλο ασφαλείας σε ξενοδοχειακή μονάδα.
Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.
