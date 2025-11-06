Έληξε η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν
Είναι απαραίτητος για την έκδοση της νέας ταυτότητας
Αυτόματα θα εκδίδεται από σήμερα ο Προσωπικός Αριθμός, καθώς χθες, Τετάρτη ήταν η τελευταία ημέρα όπου οι πολίτες μπορούσαν να τον εκδώσουν οι ίδιοι, επιλέγοντας τα δύο πρώτα αλφαριθμητικά ψηφία.
Όσοι δεν προχώρησαν στην ανεξάρτητη έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, το οποίο αποτελεί το «ψηφιακό κλειδί» για την ταυτοποίηση και τις συναλλαγές, θα λάβουν αυτόματα έναν αριθμό από το σύστημα. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τυχαία ανάθεση των δύο πρώτων ψηφίων, όπως ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους, ενώ το τρίτο ψηφίο, που είναι αλφαβητικό, επιλέγεται αυτόματα για όλους τους δικαιούχους.
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός, αμετάβλητος και απαραίτητος για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Ακόμη και αν ο κάτοχος αλλάξει ταυτότητα, ο αριθμός αυτός παραμένει σταθερός, εξασφαλίζοντας συνεχή και αξιόπιστη ταυτοποίηση στη διάρκεια της ζωής του πολίτη.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται ειδικά βήματα για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού:
- Ανήλικα τέκνα: Η διαδικασία γίνεται μέσω γονέα ή κηδεμόνα, είτε ηλεκτρονικά μέσω myInfo είτε μέσω ΚΕΠ.
- Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε taxisnet ή χωρίς κινητό τηλέφωνο: Απαιτείται φυσική παρουσία σε ΚΕΠ εντός Ελλάδας ή σε Προξενική Αρχή στο εξωτερικό.
- Δικαστικοί συμπαραστάτες: Η ταυτοποίηση γίνεται με παρουσία και μέσω δικαστικής πράξης.
