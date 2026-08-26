“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Συνελήφθη 45χρονος για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων – Κατασχέθηκαν 4.000 πακέτα

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 25-8-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 45χρονος αλλοδαπός για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4.000- καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.