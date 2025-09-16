ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 30χρονος μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας – Επιχείρησε να εισάγει από το «Ελ. Βενιζέλος» πάνω από 8 κιλά ηρωίνη
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Στην σύλληψη ενός 30χρονου μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» πάνω από 8 κιλά ηρωίνη προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.
Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίσθηκε στο χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, -35- αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους -8- κιλών και -93- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
