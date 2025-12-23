ΕΛΑΣ: Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Τρίτη 23/12.
Αναλυτικά:
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων ότι συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό στο 181,1ο χιλ. (Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας) και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα και Κήπους.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:
- Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Βέροια-Θεσσαλονίκη (ρεύμα προς Κήπους), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο ( κλαδί Νο 1) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 2).
- Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο (κλαδί Νο 3) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 4).
