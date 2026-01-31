ΕΛΑΣ: Η επίσημη ανακοίνωση για το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης – «Ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα»

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) στην Αστυνομία, καθώς κατέρρευσε ο τηλεφωνικός αριθμός «100», στον οποίο οι πολίτες καλούν για να δηλώσουν έκτακτα περιστατικά.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (31.01) η ΕΛΑΣ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το χθεσινό περιστατικό, τονίζοντας ότι αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα περί «μπλακ-άουτ» και «αδυναμίας ανταπόκρισης» της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Χθες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε τεχνική δυσλειτουργία στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Από το πρώτο λεπτό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι πολίτες και οι κλήσεις εξυπηρετούνταν κανονικά μέσω του «112», με το οποίο η υπηρεσία βρισκόταν σε συνεχή και απρόσκοπτη διασύνδεση. Παράλληλα, το σύστημα άμεσης ειδοποίησης (panic button) λειτουργούσε κανονικά.

Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης ούτε στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεπώς, ισχυρισμοί περί «αλαλούμ», «απουσίας τεχνικού» ή «κατάρρευσης της υπηρεσίας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες και υποβαθμίζοντας συνειδητά το γεγονός ότι το σύστημα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με εφεδρείες και εναλλακτικά κανάλια.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επιχειρεί 24 ώρες το 24ωρο, με αναβαθμισμένες και σύγχρονες υποδομές, εξασφαλίζοντας σε κάθε συνθήκη την άμεση ανταπόκριση και την προστασία των πολιτών».