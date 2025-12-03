Ελαιώνας: Συνελήφθη 26χρονος για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/12) σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων στον Ελαιώνα, για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών της Ανωτέρων υπηρεσίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο εντός της επιχείρησης στον Ελαιώνα όπου εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ελαστικών και μπαταριών οχημάτων και πλαστικών δεξαμενών ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 26χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.