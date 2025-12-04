«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 62χρονη Ισπανίδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Χειροπέδες σε 62χρονη Ισπανίδα καταζητούμενη με ευρωπαϊκό ένταλμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πέρασε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12).
Η 62χρονη κατηγορείται ότι είχε ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, ενώ η ίδια ήταν επιφορτισμένη με τη διαδικασία νομιμοποίησης της λείας που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
