«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 62χρονη Ισπανίδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Χειροπέδες σε 62χρονη Ισπανίδα καταζητούμενη με ευρωπαϊκό ένταλμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πέρασε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12).

Η 62χρονη κατηγορείται ότι είχε ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, ενώ η ίδια ήταν επιφορτισμένη με τη διαδικασία νομιμοποίησης της λείας που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.