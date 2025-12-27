«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 29χρονη με 24 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη μίας 29χρονης αλλοδαπής, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της αεροπορικής οδού προχώρησαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα, η οποία θα αναχωρούσε από τη χώρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει, σε νάιλον συσκευασίες, 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.