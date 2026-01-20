Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική μετά τον κόκκινο συναγερμό για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η Αττική ετοιμάζεται να υποδεχθεί την κακοκαιρία που θα πλήξει την Τετάρτη (21/1) πολλές περιοχές της νότιας και κεντρικής Ελλάδας.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία θα πλήξουν κυρίως την νότια και κεντρική Ελλάδα την Τετάρτη. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης (20/1) για την επερχόμενη κακοκαιρία από αύριο Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Ειδικότερα στην Αττική, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα εν δυνάμει επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα.

Μάλιστα, η επιτροπή σύμφωνα με πληροφορίες εισηγήθηκε αύριο Τετάρτη να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Αττική.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Νωρίς το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως η Διυπουργική Επιτροπή υπό τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για έκτακτα προληπτικά μέτρα στις περιοχές που τα φαινόμενα αναμένεται προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις ενώ θα ενεργοποιηθεί και το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

RED Code για 5 περιοχές

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής

α. Αύριο Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.