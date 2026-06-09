Έγκλημα στην Aιγιάλεια: Έδωσε μάχη με τον δολοφόνο η 54χρονη μητέρα – Ο 26χρονος φέρει τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στον Λόγγο της Αιγιάλειας μετά την φρικτή δολοφονία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους.

Η ΕΛΑΣ ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ενώ έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που φέρεται να ισχυρίζεται πως τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι και μετά ειδοποίησε τον γείτονα του να πάρει την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η γυναίκα και ο 26χρονος φέρουν φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος φέρει και τραύμα από αεροβόλο.

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Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαίρι. Η 54χρονη μητέρα του φέρεται να αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και να ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δράστη, προσπαθώντας να αμυνθεί.

Τα αμυντικά τραύματα που φέρει η γυναίκα ενισχύουν το ενδεχόμενο να πάλεψε για τη ζωή της πριν δεχθεί τα μοιραία χτυπήματα. Η μητέρα του βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο με τις Αρχές να εκτιμούν ότι είδε τον δράστη να σκοτώνει τον γιο της, πήγε να παρέμβει και ο δράστης τη σκότωσε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ανακρίνουν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου. Ο ίδιος, που διέμενε μαζί τους, υποστηρίζει ότι ήταν εκείνος που εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Tην ίδια ώρα, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του διπλού εγκλήματος.

Αιγιάλεια: Αρνείται την εμπλοκή ο 65χρονος

«Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» είπε χαρακτηριστικά στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που τον έχουν προσάγει και τον ανακρίνουν.

Πρόσθεσε ότι «πήγα γύρω στις 11:30 το πρωί να δω τι κάνει η σύντροφός μου κι ο γιος της και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος».

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Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο 65χρονος, αφού αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα, ενημέρωσε άμεσα τον γείτονα και κάλεσαν Αρχές.

Από την ΕΛΑΣ, η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, ενώ για κατάθεση έχει κληθεί κι ο γείτονας, τον οποίο ανέφερε ο 65χρονος Ιταλός προσαχθέντας.

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“Ήταν αγαπημένο ζευγάρι” λέει στο DEBATER κάτοικος στον Λόγγο

Οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της 54χρονης γυναίκας προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Βασικός ύποπτος για το φερόμενο έγκλημα, καθώς τα θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης.

«Το σπίτι είναι του θύματος και όχι του συντρόφου της του Ιταλού. Τους βλέπαμε στο χωριό ήταν αγαπημένο ζευγάρι τον γιο δεν τον ήξερα πολύ είχε χάσει τον πατέρα του. Είμαστε συγκλονισμένοι» είπε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

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Κατά πληροφορίες, ο γιος είχε επιστρέψει από την Γερμανία για λίγο καθώς εργαζόταν και σπούδαζε εκεί και αναμενόταν να μείνει για λίγες μέρες και να φύγει.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται στην προσπάθεια εξιχνίασης της στυγερής δολοφονίας στην Αιγιάλεια.