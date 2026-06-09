Θρίλερ στην Αιγιάλεια: Στο σπίτι τους βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη και ο γιος της – Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της, είχαν τραύματα από μαχαίρι

Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον παραθαλάσσιο χωριό του Λόγγου στην Αιγιάλεια καθώς νεκροί μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της το μεσημέρι της Τρίτης (9/6).

Οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της 54χρονης γυναίκας προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Βασικός ύποπτος για το φερόμενο έγκλημα, καθώς τα θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης.

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«Το σπίτι είναι του θύματος και όχι του συντρόφου της του Ιταλού. Τους βλέπαμε στο χωριό ήταν αγαπημένο ζευγάρι τον γιο δεν τον ήξερα πολύ είχε χάσει τον πατέρα του. Είμαστε συγκλονισμένοι» είπε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

Να πούμε ότι οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης Ελληνίδας, ο οποίος δεν είναι βιολογικός πατέρας του 26χρονου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ένα μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε μία γλάστρα ενώ ο 65χρονος που παραμένει στο σημείο του εγκλήματος και υποστηρίζει πως ο ίδιος τους βρήκε νεκρούς.

Στην περιοχή που βρίσκεται στον Λόγγο, χωριό στην περιοχή της Αιγιαλείας, έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Δείτε αποκλειστικές εικόνες του DEBATER από το σημείο: