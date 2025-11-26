ΔΥΠΑ: Συνολικά 163 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Δεκέμβριο
Οι θεματικές ενότητες
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Δεκέμβριο 2025 το πρόγραμμα δωρεάν εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας όσους αναζητούν εργασία ή εξετάζουν αλλαγή επαγγελματικής πορείας.
Με τα εργαστήρια αυτά, η ΔΥΠΑ στηρίζει έμπρακτα τη γρήγορη και αποτελεσματική ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας.
Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 163 εργαστήρια:
- 145 διά ζώσης σε 87 ΚΠΑ2 και
- 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.
Θεματικές ενότητες
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα εργαστήρια υλοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και αφορούν ενότητες, όπως:
- Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού
- Προετοιμασία για συνέντευξη
- Από την ιδέα στην πράξη: βήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης
- Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου
- Χρήση κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας
- Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες-γνωριμία με το ESCO
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
- Business Model Canvas: σχεδιασμός σε 9 βήματα
- Δημιουργώ την προσωπική μου επαγγελματική αφήγηση
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
- Ανθεκτικότητα ως δεξιότητα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Διά ζώσης εργαστήρια
Τα δια ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια: 3 ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail στο αντίστοιχο ΚΠΑ2.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.
Δείτε το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων στη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs/proghramma-dia-zwsis-erghastirion-dekembrios-2025.pdf.
Διαδικτυακά e-Εργαστήρια
Για τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο: www.dypa.gov.gr/workshops
Κάθε εργαστήριο δέχεται έως 50 συμμετέχοντες. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τηρείται σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.
Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις