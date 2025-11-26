ΔΥΠΑ: Συνολικά 163 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Δεκέμβριο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Δεκέμβριο 2025 το πρόγραμμα δωρεάν εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας όσους αναζητούν εργασία ή εξετάζουν αλλαγή επαγγελματικής πορείας.

Με τα εργαστήρια αυτά, η ΔΥΠΑ στηρίζει έμπρακτα τη γρήγορη και αποτελεσματική ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 163 εργαστήρια:

145 διά ζώσης σε 87 ΚΠΑ2 και

18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα εργαστήρια υλοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και αφορούν ενότητες, όπως:

Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού

Προετοιμασία για συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: βήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης

Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου

Χρήση κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες-γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδιασμός σε 9 βήματα

Δημιουργώ την προσωπική μου επαγγελματική αφήγηση

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Ανθεκτικότητα ως δεξιότητα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Διά ζώσης εργαστήρια

Τα δια ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια: 3 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail στο αντίστοιχο ΚΠΑ2.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Δείτε το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων στη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs/proghramma-dia-zwsis-erghastirion-dekembrios-2025.pdf.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο: www.dypa.gov.gr/workshops

Κάθε εργαστήριο δέχεται έως 50 συμμετέχοντες. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τηρείται σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr