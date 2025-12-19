ΔΥΠΑ: Σημαντική πτώση 7,1% στους ανέργους τον Νοέμβριο

Στα 894.065 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Νοέμβριου του 2025.

Από τα 894.065 άτομα, τα 419.790 (47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για 12 μήνες ή περισσότερο, ενώ τα 474.275 (53%) είναι εγγεγραμμένα για λιγότερο από 12 μήνες.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 434.019 άτομα (48,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 264.422 άτομα (29,6%) και 165.733 άτομα (18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 155.655 άτομα, από τα οποία οι 103.364 (66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (40%) και οι γυναίκες σε 93.347 (60%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223 (61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (2%) είναι εκπαιδευτικοί και 47 (0%) είναι λοιποί.