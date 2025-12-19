ΔΥΠΑ: Σημαντική πτώση 7,1% στους ανέργους τον Νοέμβριο
Στα 894.065 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων
Στα 894.065 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Νοέμβριου του 2025.
Από τα 894.065 άτομα, τα 419.790 (47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για 12 μήνες ή περισσότερο, ενώ τα 474.275 (53%) είναι εγγεγραμμένα για λιγότερο από 12 μήνες.
- Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (64,6%).
- Η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (30,1%).
- Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 434.019 άτομα (48,5%).
Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 264.422 άτομα (29,6%) και 165.733 άτομα (18,5%) αντίστοιχα.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 155.655 άτομα, από τα οποία οι 103.364 (66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (40%) και οι γυναίκες σε 93.347 (60%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223 (61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (2%) είναι εκπαιδευτικοί και 47 (0%) είναι λοιποί.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις