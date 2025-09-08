ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη με 100 επιχειρήσεις και πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Εκπρόσωποι από 100 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, που διαθέτουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, θα υποδεχτούν όσους αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντήσουν στελέχη εταιρειών χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, να ενημερωθούν για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση και να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή εδώ: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-septembrios-2025

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως: βιομηχανία (τροφίμων, ενδυμάτων, καλλυντικών, φαρμάκων, χρωμάτων, δομικών υλικών, μεταλλικών κατασκευών, χάρτου κ.ά.), χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κατασκευές και τεχνικά έργα, τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παροχή υπηρεσιών (τραπεζικών, συμβουλευτικών, ασφαλιστικών, ιατρικών), μεταφορές, τουρισμό, εστίαση και ψυχαγωγία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι θέσεις που προσφέρονται αφορούν μεταξύ άλλων: μηχανικούς (ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, ηλεκτρονικούς αυτοματισμών), γεωπόνους, στελέχη ελέγχου ποιότητας, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικούς σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνους ασφάλειας, πολιτικούς μηχανικούς, τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων, συμβούλους πωλήσεων, αποθηκάριους, οδηγούς, ταμίες, εργάτες παραγωγής, φύλακες, επαγγελματίες στον τουρισμό και την εστίαση, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, βιολόγους, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικούς, γραφίστες, project managers, στελέχη marketing, σχεδιαστές μόδας, γαζωτές/τριες γυναικείων ρούχων, καθώς και ειδικότητες πληροφορικής (web & software developers & engineers, IT database administrators, μηχανικούς Η/Υ και μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων) κ.ά..

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στο info corner της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ βρίσκονται στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.