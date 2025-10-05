Δροσιά: Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ένας 29χρονος ως βασικός ύποπτος για τους πυροβολισμούς στον 38χρονο

Στη σύλληψη ενός 29χρονο άνδρας στη Ζάκυνθο όπου φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, υπό άκρα μυστικότητα η Ελληνική Αστυνομία οργάνωσε και εκτέλεσε μια στοχευμένη επιχείρηση και προχώρησε στη σύλληψη του, μεταφέροντας τον πλέον στην Αθήνα όπου και κρατείται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου. Μάλιστα, την Δευτέρα 6/10 αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δροσιά: Το χρονικό της υπόθεσης

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/9 στη Δροσιά, όπου ένας 38χρονος άνδρας δέχτηκε πυροβολισμούς την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του.

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του 38χρονου έγινε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στην οδό Σταμάτας, με τον δράστη να πυροβολεί τουλάχιστον τρεις φορές με 22άρι όπλο, καθώς στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες.

Όπως φαίνεται, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύμα από όπλο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 38χρονος στην πρώτη του κατάθεση στους αστυνομικούς είπε ότι πίσω από την ένοπλη επίθεση θεωρεί ότι βρίσκεται κάποιος με τον οποίο είχε παλαιότερα σχέση η νυν σύντροφός του.