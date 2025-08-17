Δροσιά: Προσωπικές διαφορές “βλέπουν” οι αρχές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό
Βρέθηκε στο δάσος κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του εμπρηστικού μηχανισμού που βρέθηκε σε δάσος στην Δροσιά την περασμένη βδομάδα στον απόηχο των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική.
Υπενθυμίζεται πως στον εμπρηστικό μηχανισμό βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα ενός άνδρα, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν, και είχε προφυλακιστεί προ διμήνου για ξυλοδαρμό και απειλή σε βάρος μελών οικογένειας με στόχο μία γυναίκα την οποία διεκδικούσε.
Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε την περασμένη Τρίτη (12/8) αποτελούνταν από δυο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φιτίλι.
Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, σύμφωνα με εκτίμηση των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, ο εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε εκεί για να μπει φωτιά στο δάσος και οι φλόγες να κάψουν το σπίτι της κοπέλας, το οποίο είναι κοντά στο σημείο στην περιοχή της Δροσιάς.
