Δροσιά: Αποτύπωμα Αλβανού με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε βρει πολίτης
Κοντά στον εντοπισμό του ατόμου που τον τοποθέτησε
Πλησιάζουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του ατόμου που τοποθέτησε την Τρίτη 12/8 στη Δροσιά τον εμπρηστικό μηχανισμό είναι οι Αρχές.
Οι αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν πάνω στον μηχανισμό το αποτύπωμα ενός Αλβανού που έχει ποινικό παρελθόν.
Υπενθυμίζεται ότι τον εμπρηστικό μηχανισμό είχε εντοπίσει πολίτης την περασμένη Τρίτη σε περιοχή της Δροσιάς και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.
Ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό και ρεσό, τα οποία ήταν δεμένα με μονωτική ταινία.
