Δροσιά: Πολίτης εντόπισε αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό μέσα στο δάσος (Εικόνα)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 12/8, καθώς στη Δροσιά Αττικής πολίτης εντόπισε αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμός μέσα στο δάσος και αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία.

Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία του DEBATER, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούταν από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι εύφλεκτο υγρό και ρεσό, που ήταν δεμένα με ταινία.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν το άτομο που αποπειράθηκε να βάλει φωτιά.

Στο σημείο που εντοπίστηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός μετέβη και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τρίτη 12/8 παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις και τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

– Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)