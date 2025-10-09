Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς κατά την 38χρονου – “Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας”
Τι είπε στην απολογία του
Προφυλακιστέος για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κρίθηκε ο 29χρονος μάγειρας που πυροβόλησε κατά 38χρονου στην Δροσιά Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σημερινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο 29χρονος αποδέχτηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος. “Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα” φέρεται να είπε. Να θυμίσουμε ότι ο 29χρονος φέρεται να είναι ο πρώην της συντρόφου του 38χρονου το οποίο και πυροβόλησε στην Δροσιά Αττικής.
“Αποδέχομαι την πράξη και ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος, έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο τρεις – ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή μου με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα” είπε στην απολογία του ο 29χρονος υποστηρίζοντας επιπλέον τα εξής:
“Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακά μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν”.
