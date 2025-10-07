Δροσιά: Καρέ – καρέ η διαφυγή με ταξί του δράστη που πυροβόλησε τον 38χρονο (Βίντεο)

Ταξί χρησιμοποίησε ο δράστης της ένοπλης επίθεσης εναντίον του 38χρονου στη Δροσιά, ώστε να πάει έξω από το σπίτι του θύματος. Μάλιστα, αφού ολοκλήρωσε την πράξη του, μπήκε ξανά στο ίδιο ταξί και έφυγε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Οι άνδρες της Ασφάλειας Διονύσου, αξιοποιώντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στη Δροσιά.

Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι ο άνθρωπος που τον πυροβόλησε έξι φορές είναι πρώην σύντροφος μιας αλλοδαπής γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχαν σχέση κι είχαν αποκτήσει ένα παιδί.

Σημειώνεται ότι οι άνδρες από το τμήμα Ασφαλείας Διονύσου μετέβησαν στη Ζάκυνθο και συνέλαβαν έναν 29χρονο άνδρα ο οποίος είναι σεφ κι εργάζεται στο νησί. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ωστόσο αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στη Δροσιά

Σύμφωνα με τις καταγραφές των καμερών ασφαλείας, ο δράστης έριξε δύο σφαίρες εναντίον του 38χρονου στις 06:21 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου. Έπειτα έφυγε κι επέστρεψε μετά από τρία λεπτά, βρήκε τον 38χρονο μέσα στους θάμνους και τον πυροβόλησε ξανά. Στη συνέχεια έφυγε από τη λεωφόρο Σταμάρας – Δροσιάς και κινήθηκε προς την οδό Πόντου. Μετά διέσχισε περίπου 300 μέτρα και στις 06:38 βρέθηκε στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Σολωμού.

Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση που έδωσε κάτοικος της περιοχής στις αστυνομικές αρχές. Όπως ανέφερε αντίκρυσε έναν άνδρα με κουκούλα να κινείται με γρήγορο βηματισμό και πλησίασε ένα ταξί το οποίο ήταν σταθμευμένο και υπήρχε το «καπέλο» στον ουρανό του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ταξί και πήραν κατάθεση από τον οδηγό του.

Ο οδηγός του ταξί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι τον 29χρονο τον παρέλαβε από τον σταθμό των ΚΤΕΛ στο Κηφισό και τον μετέφερε στη Δροσιά. Εκεί ο κατηγορούμενος είπε στον ταξιτζή να περιμένει και εκείνος κατέβηκε από το όχημα.

Μετά από 10 λεπτά επέστρεψε, έχοντας πυροβολήσει με το 22αρι περίστροφο του, εναντίον του θύματος. Μάλιστα αυτόπτης μάρτυρας που παρακολουθούσε από απόσταση αναπνοής τα όσα διαδραματίζονταν, άκουσε τον άνδρα με την κουκούλα να λέει «πάμε να φύγουμε» και να μπαίνει γρήγορα στο όχημα.