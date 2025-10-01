Δροσιά: Άφαντος ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας – “Είχε θράσος, δεν τον ενδιέφερε που τον είχαμε δει”

Σοκάρει η απόπειρα δολοφονίας ενός 38χρονου το πρωί της Τρίτης στην Δροσιά Αττικής, 30 Σεπτεμβρίου, έξω από το σπίτι του στην οδό Σταμάτας, με τον φερόμενο ως δράστη να είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος.

Αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής, που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη, είπε χαρακτηριστικά:

“Είχε θράσος δεν τον ενδιέφερε που τον είχαμε αντιληφθεί. Τον είδα που κρυβόταν στις φυλλωσιές, ενώ είχε ήδη πυροβολήσει το θύμα του μία φορά. Γύρισε μετά και τον πυροβόλησε άλλες δύο φορές, σαν να μην ήταν ευχαριστημένος που ήδη τον είχε πυροβολήσει. Φορούσε μαύρη κουκούλα και μαύρο full face. Δεν μιλούσε σπαστά ελληνικά. «Πού είναι αυτός;» μου λέει. Νόμιζα ότι ήταν γείτονας. Δεν είχα καταλάβει ότι είχε πυροβολήσει ήδη μια φορά τον άντρα”.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης της επίθεσης στη Δροσιά επιτίθεται στο 38χρονο θύμα του.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega και η εκπομπή «Live News» φαίνεται ο δράστης της επίθεσης ελάχιστα λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ενώ, στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.

Αναζητείται η Ρουμάνα πρώην σύντροφός του

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα από την κατάθεση που έδωσε το θύμα στις Αρχές, οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται στον σύντροφο της πρώην κοπέλας του 38χρονου, με τον οποίο έχουν φέρει στον κόσμο ένα παιδί.

Το επικρατέστερο σενάριο για τα κίνητρα της επίθεσης έχει να κάνει με τη διαμάχη που είχε ο 38χρονος με την πρώην σύντροφό του, που κατάγεται από τη Ρουμανία, για την επιμέλεια του παιδιού τους. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ίδια να κρύβεται μαζί με τον φερόμενο δράστη της επίθεσης.