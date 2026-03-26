Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Δεν αντιληφθήκαμε το μαχαίρωμα», είπε στην απολογία του ο 19χρονος

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό στην Καλαμαριά, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Κλεομένη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην απολογία του ο κατηγορούμενος περιγράφει τη διαδρομή που ακολούθησε μαζί με το θύμα και ακόμη ένα άτομο, από τις Συκιές έως την Καλαμαριά, όπου και σημειώθηκε η επίθεση.

Όπως υποστηρίζει, η παρέα κινήθηκε προς την περιοχή προκειμένου να συναντήσουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους σχέση.

«Δεν αντιληφθήκαμε το μαχαίρωμα»

Ο 19χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η επίθεση περιορίστηκε σε σωματική βία, με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς τη χρήση κάποιου αντικειμένου. Περιγράφοντας τη στιγμή της συμπλοκής, ανέφερε ότι το θύμα πλησίασε τον 23χρονο φερόμενο ως δράστη και του απηύθυνε απειλές, πριν εκείνος τραπεί σε φυγή.

Στη συνέχεια, όπως λέει, τον ακολούθησαν, ενώ ο Κλεομένης τον πρόλαβε και τον ακινητοποίησε. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης έκανε μια αιφνιδιαστική κίνηση, χωρίς όμως να γίνει αντιληπτό ότι κρατούσε μαχαίρι.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Κατά την κατάθεσή του, ο 19χρονος υποστήριξε ότι ο Κλεομένης τούς προέτρεψε να απομακρυνθούν από το σημείο. Όταν έφτασαν στην οδό Αργοναυτών, το θύμα τους φώναξε ότι είχε μαχαιρωθεί και κατέρρευσε.

Οι κινήσεις μετά το περιστατικό

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι μετά το συμβάν πέταξε τα ρούχα του σε κάδο απορριμμάτων, ενώ μετέφερε με μηχανάκι το τρίτο άτομο μέχρι την περιοχή των Κάστρων. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 21 Μαρτίου, παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές και, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά ένα βίαιο επεισόδιο που εξελίχθηκε σε θανατηφόρα επίθεση, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων.