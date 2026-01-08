Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: “Το έχει μετανιώσει, κλαίει μέσα στα κρατητήρια” λέει ο αδελφός του 16χρονου

Υπό κράτηση μέχρι την απολογία του θα παραμείνει ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο αδελφός του ανηλίκου κατηγορούμενου μίλησε στο LionNews, εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειας και υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια κακιά στιγμή που δεν αντανακλά τον χαρακτήρα του αδερφού του.

«Ο αδερφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η οικογένειά του βιώνει επίσης μια βαθιά δοκιμασία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την οικογένεια του θύματος.

«Ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο», τόνισε.

Από την πλευρά της, η μητέρα του 16χρονου, μιλώντας σε δημοσιογράφους ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας πως εάν ο γιος της είναι ένοχος, πρέπει να πληρώσει.

«Ζητώ συγγνώμη αν και είναι πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου θα πληρώσει, καλύτερα ας διαστώ εγώ παρά εκείνος» σημείωσε και συμπλήρωσε πως «ίσως φταίω εγώ, έπρεπε να βάλω περισσότερα όρια».

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 9/1 στις 13:00 ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στις Σέρρες και παραμένει μέχρι τότε υπό κράτηση.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Σερρών άσκησε στον 16χρονο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.