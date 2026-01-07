Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και το σώμα του 17χρονου δείχνει η ιατροδικαστική – «Αν φταίει ο γιος μου να πληρώσει», λέει η μάνα του δράστη

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Μητέρα 15χρονου δράστη: «Λίγη η συγγνώμη, δεν αρκεί – Ο γιος μου να φυλακιστεί αν φταίει»

«Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια», ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις η μητέρα του 16χρονου δράστη μιλώντας στο MEGA.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς του παιδιού. Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί, ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλά συγγνώμη.

Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2022 είχε λάβει και αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 15χρονο

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της υπόθεσης στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».