Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο “μικροσκόπιο” και 2 συγγενείς του 68χρονου – Ποιον έβγαλε από τη δεύτερη διαθήκη

Συμπληρώνονται όσο περνούν οι μέρες όλα τα κομμάτια στο παζλ του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις εξελίξεις στην υπόθεση να είναι καταιγιστικές.

Εκτός από τους δύο 22χρονους, τον φερόμενο ως δολοφόνο και τον φερόμενο ως συνεργό, οι Αρχές ερευνούν ακόμα δύο πρόσωπα, τα οποία μάλιστα φέρεται να ανήκουν στο συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΑΣ, φαίνεται πως στη διπλή δολοφονία εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, εκτός του ηθικού αυτουργού.

Την ίδια ώρα, οι έμπειροι αστυνομικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και τη διαθήκη του 68χρονου, ο οποίος τη συνέταξε για να μοιράσει την τεράστια περιουσία του, σε «περίπτωση αιφνίδιου θανάτου». Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη διαθήκη συντάχθηκε μόλις τέσσερις ημέρες προτού δολοφονηθεί εν ψυχρώ μαζί με τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το άτομο που βρισκόταν στην πρώτη ιδιόχειρη διαθήκη και δεν βρισκόταν στη δεύτερη, είναι η ανιψιά του 68χρονου, με τις Αρχές να εξετάζουν τι οδήγησε τον άτυχο άνδρα να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Η διαθήκη, που άνοιξε πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του κάμπινγκ, άφηνε το 95% της περιουσίας του στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας της στυγερής εκτέλεσης των δυο ανδρών.

Εν αναμονή της βαλλιστικής εξέτασης, και όπως σημείωσε στο Mega ο Αντώνης Κατσάς, ο δικηγόρος της αδελφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, θα υποβληθεί και αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος προς τις δικαστικές Αρχές.

«Προκύπτει αναμφισβήτητα η αναγκαιότητα να γίνει μία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος».

Όπως λέει ο ίδιος, αναφερόμενος στις διαθήκες: «Δεν προκύπτει, από ό,τι φαίνεται, οποιαδήποτε σχέση αλλαγής της διαθήκης με το φονικό. Έχουμε αυτήν την στιγμή την ολοκλήρωση ενός προανακριτικού υλικού που πήγε στην Εισαγγελία, ασκήθηκε ποινική δίωξη και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε το περιεχόμενο της άσκησης της ποινικής δίωξης. Από το περιεχόμενο της άσκησης μπορούν να βγουν συμπεράσματα».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί και φέρονται να διέπραξαν το έγκλημα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή.

Βιντεοληπτικό υλικό, κλήσεις από κινητά τηλέφωνα εξετάζονται επίσης από τις Αρχές, ενώ και η βαλλιστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το φονικό.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση και στην ιατροδικαστική έκθεση και στη βαλλιστική έκθεση για να δούμε όχι απλά από τι πέθανε, εδώ αυτό που θα πρέπει να μελετηθεί κυρίως είναι το σε τι απόσταση έγιναν οι βολές», είπε ο Γρήγορης Λέων, πρόεδρος της ελληνικής ιατροδικαστικής εταιρείας.

«Έχουμε ένα άλλο δεδομένο, ότι ένα από τα θύματα, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, έχει δεχτεί μία βολίδα στην κεφαλή. Πρέπει να δούμε αν αυτή η βολίδα έγινε από κοντινή απόσταση, ίσως και από πιο κοντινή από την πρώτη που δέχτηκε στον θώρακα» πρόσθεσε.