Διπλό έγκλημα στην Αιγιάλεια: Εντοπίστηκε μπλούζα του 65χρονου με αίματα – Έχει τραύματα στα χέρια του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού εγκλήματος στην Αιγιάλεια την Τρίτη 9/6, με τον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη να είναι ο βασικός ύποπτος για τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο εντόπισαν μια μπλούζα που φαίνεται να ανήκει στον 65χρονο και η οποία έχει πλυθεί πρόσφατα αλλά ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι έφερε ακόμα ίχνη αίματος. Παράλληλα, ο 65χρονος έχει τραύματα στα χέρια του, τα οποία ενδεχομένως προήλθαν από πάλη με τα θύματα.

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«Ξύπνησα γύρω στις 7.30 με 8 γιατί είχαμε ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιο της συντρόφου μου αλλά δεν μπόρεσα να ανοίξω. Μετά γύρω στις 11 ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς», φέρεται να ανέφερε ο 65χρονος.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA ο 65χρονος φαίνεται να προσπάθησε να απολυμάνει τον χώρο για να εξαφανίσει ίχνη με τη χρήση οινοπνεύματος, ενώ φέρεται να έχει πλύνει ρούχα και εσώρουχα τις επίμαχες ώρες, κάτι που οι αρχές θεωρούν ύποπτο και για το οποίο ο Ιταλός έδωσε αόριστες δικαιολογίες.

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, ότι τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην Αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου», ανέφερε η αδερφή της 54χρονης και συμπλήρωσε:

«Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από ‘κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από ‘κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε».

Διπλό έγκλημα στην Αιγιάλεια: Το χρονικό της υπόθεσης

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στον Λόγγο της Αιγιάλειας μετά την φρικτή δολοφονία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαίρι. Η 54χρονη μητέρα του φέρεται να αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και να ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δράστη, προσπαθώντας να αμυνθεί.

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Τα αμυντικά τραύματα που φέρει η γυναίκα ενισχύουν το ενδεχόμενο να πάλεψε για τη ζωή της πριν δεχθεί τα μοιραία χτυπήματα. Η μητέρα του βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο με τις Αρχές να εκτιμούν ότι είδε τον δράστη να σκοτώνει τον γιο της, πήγε να παρέμβει και ο δράστης τη σκότωσε.

“Ήταν αγαπημένο ζευγάρι” λέει στο DEBATER κάτοικος στον Λόγγο

Οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της 54χρονης γυναίκας προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Βασικός ύποπτος για το φερόμενο έγκλημα, καθώς τα θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης.

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«Το σπίτι είναι του θύματος και όχι του συντρόφου της του Ιταλού. Τους βλέπαμε στο χωριό ήταν αγαπημένο ζευγάρι τον γιο δεν τον ήξερα πολύ είχε χάσει τον πατέρα του. Είμαστε συγκλονισμένοι» είπε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

Κατά πληροφορίες, ο γιος είχε επιστρέψει από την Γερμανία για λίγο καθώς εργαζόταν και σπούδαζε εκεί και αναμενόταν να μείνει για λίγες μέρες και να φύγει.

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Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται στην προσπάθεια εξιχνίασης της στυγερής δολοφονίας στην Αιγιάλεια.