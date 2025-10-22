Σταύρος Ξαρχάκος: «Χαίρε Διόνυσε, καλό σου κατευόδιο» – Το συγκινητικό αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο

Με λόγια γεμάτα σεβασμό και συναίσθημα, ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια.

Ο σπουδαίος συνθέτης έγραψε: «Χαίρε Διόνυσε, καλό σου κατευόδιο», αποδίδοντας φόρο τιμής στον «Νιόνιο», τον οποίο χαρακτήρισε έναν δημιουργό έξω από τα συνηθισμένα, αυθεντικό και αληθινό.

Παράλληλα, ο Ξαρχάκος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Σαββόπουλος από επικριτές του κατά τη διάρκεια της πορείας του, επισημαίνοντας τη συνήθεια της ελληνικής κοινωνίας να προσπαθεί να περιορίσει τους καλλιτέχνες μέσα στα «μέτρα» του κοινωνικά αποδεκτού.

«Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε, όταν τόσο εύκολα αποδομούμε τους καλλιτέχνες μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, κλείνοντας το συγκινητικό του μήνυμα.

Η ανάρτηση του