Η AbbVie, η παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, αναγνωρίστηκε από τον Οργανισμό Great Place to Work® Hellas ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, κατακτώντας τη 2η θέση στη συνολική λίστα Best Workplaces™ 2025 και την 5η θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas, ως καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, στην κατηγορία 100-250 εργαζομένων.

Οι δύο διακρίσεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική επένδυση της AbbVie στους εργαζομένους της και στην αφοσίωσή της στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας που απορρίπτει κάθε διάκριση, που προωθεί την έμφυλη ισότητα, την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες στις προσλήψεις, στις προαγωγές, στις απολαβές και στην ανάπτυξη, και ενθαρρύνει τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

