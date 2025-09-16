Δημοτική Επιτροπή Ρόδου: Η επιστολή Καμπουράκη φέρνει στο προσκήνιο ζήτημα νομιμότητας

Μια επιστολή με έντονη πολιτική και θεσμική διάσταση κατατέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 από τον επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, κ. Αντώνη Καμπουράκη, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρό ζήτημα νομιμότητας στη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής.

Η αποκάλυψη της επιστολής έγινε από τη Δημοκρατική της Ρόδου, η οποία δημοσιοποίησε το πλήρες περιεχόμενο, προκαλώντας ήδη έντονες συζητήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιεχόμενο της επιστολής

Ο κ. Καμπουράκης απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και στον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας:

•Την άμεση αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής λόγω συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας.

•Την αναβολή της εκλογής Αντιπροέδρου μέχρι να ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία στελέχωσης της επιτροπής.

Στην επιστολή γίνεται σαφής αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης»), οι οποίες προβλέπουν ότι μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις πρέπει να αντικαθίσταται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας τονίζει ότι οι παραλείψεις αυτές δεν αποτελούν απλώς ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας, αλλά συνιστούν παράβαση των νομικών προβλέψεων, για την οποία πρέπει να παρέμβει η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταγγελίες για τη συστηματική απουσία

Συγκεκριμένα, ο κ. Καμπουράκης αναφέρει ότι ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Τσίκκης «δεν έχει παραστεί σχεδόν σε καμία από τις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής», παρά το γεγονός ότι η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των μελών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει, το δημοκρατικό δικαίωμα των παρατάξεων της μειοψηφίας να εκπροσωπούνται ισότιμα στη Δημοτική Επιτροπή δεν μπορεί να υπονομεύεται από την αδράνεια ή την αδιαφορία μεμονωμένων συμβούλων.

Αίτημα για θεσμική αποκατάσταση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστολή κλείνει με την ξεκάθαρη απαίτηση:

•να αναβληθεί η εκλογή Αντιπροέδρου,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

•να αντικατασταθεί άμεσα το απόν μέλος,

•και να επαναληφθεί η διαδικασία εκλογής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 74 του «Καλλικράτη», το οποίο ορίζει ότι ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προέρχεται από τη μειοψηφία.

Η πολιτική διάσταση

Η παρέμβαση Καμπουράκη αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και σε θεσμικό επίπεδο, αφού εγείρει ζήτημα τήρησης της νομιμότητας και διαφάνειας στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Με την αποκάλυψη της Δημοκρατικής της Ρόδου, το θέμα παίρνει πλέον δημόσια διάσταση, πιέζοντας τη Δημοτική Αρχή να δώσει σαφείς απαντήσεις και να τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες.