Δημογλίδου: «Να μην πηγαίνουν από χωματόδρομους που δίνουν τα GPS» (Βίντεο)

Θέση για την εξόρμηση των οδηγών στην επαρχία για τα Χριστούγεννα πήρε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους δρόμους μετά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Δυστυχώς η κακή επικοινωνία υπήρξε μόνο με το μπλόκο των Μαλγάρων. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν πως χρειάζονται δύο λωρίδες, καθαρίστηκε ο δρόμος και δόθηκε σε κυκλοφορία. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα για όσους έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν.

Υπάρχουν καθυστερήσεις στη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και στη Θεσσαλία γιατί παραμένουν τα μπλόκα και δεν έχουν δοθεί δύο δρόμοι κυκλοφορίας και αναγκαζόμαστε να οδηγούμε τους οδηγούς από τις παρακαμπτήριες. Είδαμε ότι επέλεξαν άλλες ενναλακτικές οι οδηγοί. Να μην πηγαίνουν από χωματόδρομους που δίνουν τα GPS» ανέφερε.