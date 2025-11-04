Δίκη Βαλυράκη: Δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για υπόθαλψη εγκληματία

Νέα τροπή στην υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη φέρνει η διαταγή της εισαγγελίας για δίωξη εις βάρος των Λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας που είχαν συμμετάσχει στις αρχικές έρευνες για το περιστατικό.

Μετά από υπόδειξη των συνηγόρων της οικογένειας Βαλυράκη γίνονται εν μέρει δεκτές οι προσφυγές και αποδίδονται στους δύο αξιωματικούς του Λιμενικού κατηγορίες για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη «αφορά στο γεγονός ότι τα στελέχη του Λιμενικού υπαγόρευσαν και κατέγραψαν ψευδή κατάθεσή του αυτόπτη μάρτυρα, με την οποία τον εμφάνιζαν να αναιρεί, δήθεν, όσα είχε, ήδη, καταθέσει και να δηλώνει, αντιθέτως, ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει, τεκμηριωμένα, τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας Βαλυράκη, για απροθυμία των ανακριτικών Αρχών να αναζητήσουν την αλήθεια και για ύποπτη σπουδή να χαλκεύουν την εύκολη και σκόπιμη εκδοχή του ατυχήματος…».

Ο δικηγόρος της οικογένειας κάνει λόγο για «παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις» που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης με σκοπό την αλλοίωση της κατάθεσης του αυτόπτη μάρτυρα.