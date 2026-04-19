ΠΑΣΟΚ: “Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Λαζαρίδης κατά της κ. Μπακογιάννη”

«Δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε τη σεξιστική επίθεση με επιπλέον στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού, στην κα Μπακογιάννη, που υπήρχε στην αναδημοσίευση που έκανε ο παραιτηθείς Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει έντονος πολιτικός ρύπος», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στο Mega.

Ερωτηθείς αν πρέπει να διαγραφεί ο Μακάριος Λαζαρίδης από την ΚΟ της ΝΔ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απάντησε: «Δεν θα πω εγώ στον πρωθυπουργό αν θα τον διαγράψει ή όχι αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ένα θέμα προσωπικό του κ. Λαζαρίδη». Πρόσθεσε ότι «ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του. Άλλωστε, δεν απέπεμψε ο πρωθυπουργός τον κ. Λαζαρίδη».

Υποστήριξε ότι «τον κ. Λαζαρίδη τον παραίτησε η πίεση της αντιπολίτευσης, οι δικές του αστοχίες και οι προκλήσεις και το ότι χθες φάνηκε να υπάρχει ένα ρήγμα εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία, όπως εκφράστηκε από τη δήλωση της κας Μπακογιάννη». Είπε ότι «δεν είναι όμως διοικητικό το ζήτημα», σημειώνοντας πως «το αν κάποιος, ενώ πολιτεύεται, δεν λέει την αλήθεια για το βιογραφικό του, προσποιείται τον προσβεβλημένο, επιτίθεται κατά πάντων και τελικά μας είπε ότι έκανε λάθος και δεν είχε τα τυπικά προσόντα και θα επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα – και μάλιστα εντόκως, είναι πολιτικό ζήτημα».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι αποτελεί «μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση η εμμονή στη γραμμή Γεωργιάδη αναφορικά με τη ‘συμμορία της Κοβέσι‘», καθώς «επιτίθενται στο κράτος δικαίου και εκφοβίζουν τη δικαιοσύνη». Αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την κ. Παπανδρέου, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι του έχει ζητήσει να προσκομίσει την πράξη ακυρότητας της ανανέωσης της θητείας που τόσο καιρό επικαλείται». «Είναι σαφές ότι έχουμε όλοι, και ο κύριος Γεωργιάδης και εγώ και οποιαδήποτε κάθε δικαίωμα να ασκούμε κριτική στις αποφάσεις τις δικαιοσύνης αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να απειλούμε τη δικαιοσύνη», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε: «Εμείς αναγνωρίζουμε και στον κ. Γεωργιάδη και στον οποιονδήποτε, ότι μπορεί να λέει ότι η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί. Η Νέα Δημοκρατία κάποτε ήταν εκείνη που το θεωρούσε αδιανόητο. Επίσης αναγνωρίζω το δικαίωμα κάποιου να διαφωνεί με το περιεχόμενο των συμπερασμάτων των δικογραφιών και γι’ αυτό ζητάμε την άρση ασυλίας ώστε να ελεγχθούν όλοι, και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η ρητορική, όμως, που αναφέρει ότι οι εισαγγελείς στέλνουν τις δικογραφίες για να επηρεάσουν την πολιτική ζωή του τόπου, είναι ακραία και στόχος της είναι η πόλωση».