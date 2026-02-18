Δικαστήρια Ευελπίδων: Ανθρωποκυνηγητό για τον Αιγύπτιο δραπέτη – Πώς διέφυγε

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό ώστε να καταφέρουν να εντοπίσουν τον 20χρονο Αιγύπτιο που το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02) δραπέτευσε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Μάλιστα ερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διέφυγε την προσοχή των αστυνομικών ο αλλοδαπός.

Ο 20χρονος Αιγύπτιος, βάση με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ώστε να δικαστεί για την απέλαση του.

Σημειώνεται ότι δεν φορούσε χειροπέδες, ενώ κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και ξεκίνησε να τρέχει στους χώρους των δικαστηρίων.

Στη συνέχεια πέρασε μέσα από πάρκο που βρίσκεται στους προαύλιους χώρους της πρώην Σχολής Ευελπίδων και εξαφανίστηκε στα στενά της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν προς όλες τις κατευθύνεις, ενώ μέσα από κάμερες ασφαλείας αναζητείται το δρομολόγιο της διαφυγής του.