Διεκόπη για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator

Διακοπή για τις 22 Οκτωβρίου πήρε η δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, τέσσερις μήνες μετά την αναβολή της.

Τέσσερις ιδιώτες έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο με την κατηγορία της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών, καθώς φέρονται να έχουν σχέση με την εταιρεία που είχε το κακόβουλο λογισμικό predator.

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση, επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.

Σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή της διακοπή της δίκης ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε πως αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Δηλώσεις έκανε και ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος τόνισε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Ο κ. Σπίρτζης όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θυμάτα των παρακολουθήσεων.